Хонконг представи първия си 5-годишен план за икономическо развитие

Главният администратор на Хонконг Джон Ли представи днес първия петгодишен план за развитието на града – ход, натоварен с политически подтекст, който отразява подхода на Пекин и се стреми да разшири идентичността на Хонконг отвъд международните финанси, за да обхване и технологиите и висшето образование, предаде Асошиейтед прес.

Планът има за цел да постигне пробив в икономическото развитие, да повиши конкурентоспособността, да подобри социалното благосъстояние и да постигне напредък в интегрирането в националното развитие и в подпомагането му, заяви Ли пред законодателния орган на Хонконг.

Специалният административен район отдавна се гордее с минималната държавна намеса в икономиката, въпреки че представители на властите все по-често се позовават на визията на Пекин за града. През март континентален Китай одобри своя 15-и петгодишен план, който обхваща периода 2026–2030 година.

Преди стартирането на плана на Хонконг градското правителство заяви, че той ще служи като рамка, очертаваща стратегическите приоритети на финансовия център, а не като инструмент за планова икономика, уверявайки, че капиталистическата система ще бъде запазена.

Друга основна цел на плана на Хонконг е да ускори развитието на т. нар. „Северна метрополия“, като предостави земя за иновационната и технологичната индустрия и ще изгради университетски градове в близост до китайския технологичен център Шънчжън.

Предложението, представено за първи път през 2021 г. от предшественичката на Ли – Кари Лам, има за цел да създаде 650 000 работни места и да осигури жилища за 2,5 милиона души.

Съгласно петгодишния план правителството се надява да увеличи съотношението на вътрешните разходи за иновационни дейности към брутния вътрешен продукт от 1,63 процента през 2024 г. до 3 процента след 2030 година.

Планът включва също така интегриране на индустриалното развитие на града с академичните сектори, в които Хонконг има конкурентно предимство в „Северната метрополия“.

Всяко от трите планирани университетски градчета ще има своя уникална специализация, като едно от тях ще се насочи към области като изкуствен интелект и роботика.

Правителството се стреми да ускори развитието на Хонконг като център за иновации и технологии, но също така планира да укрепи позицията му като център за международни финанси, морско дело, търговия и авиация.

Градската управа предлага също така да бъде засилена ролята си на Хонконг като най-големия офшорен център за юани в света, както и да се проучи възможността за използване на юани за държавни плащания, където това е уместно.