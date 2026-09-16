Илюзионистът Дейвид Копърфийлд навършва днес 70 години

Истината е много важна за мен, казва пред Sunday Magazine илюзионистът Дейвид Копърфийлд, от чието рождение днес се навършват 70 години, съобщи БТА.

Може да се каже, че на един фокусник би могло да му се прости, че изпитва удоволствие от това да заблуждава хората. Но за Копърфийлд „никога не е ставало въпрос за заблуждаване или измама на хората... Ставаше въпрос за създаване на чудо и възможности“, отбелязва изднието.

Дейвид Копърфийлд казва, че някои от големите технологични постижения на нашето време са изглеждали магически години преди да бъдат изобретени или реализирани: пътуването до Луната, скенерите за тяло, говорещите радиочасовници по модела на Дик Трейси – т.нар. днес „умни часовници“.

„Магията е повлияла на роботиката, технологиите, науката, изкуството. Всички тези области са били развити благодарение на изкуството на магията“, казва той.

Дейвид Копърфийлд е роден на 16 септември 1956 г. в Метучен, щата Ню Джърси. Той е сред най-известните сценични илюзионисти от края на 20-и и началото на 21-ви век.

Копърфийлд е първият, който признава, че се е насочил към шоубизнеса, за да преодолее срамежливостта си спрямо противоположния пол, пише енциклопедия „Британика“. Той започва кариерата си на 10-годишна възраст като вентролог. Преминавайки към магията, той се представя като Давино, преди да приеме по-познатото си сценично име, вдъхновено от Дикенс. Иронично, той твърди, че никога не е успял да прочете докрай романа „Дейвид Копърфийлд“, тъй като намира произведението за „твърде мрачно“ за неговия вкус.

Копърфийлд се занимава с магия още от дете, а професионално – от края на тийнейджърските си години. Той има множество награди, включително званието „Жива легенда“, присъдено му от Библиотеката на Конгреса на САЩ, „Магьосник на века“ от Американското общество на магьосниците и десетки статуетки „Еми“.

Дейвид Копърфийлд казва, че единственото, което някога е искал да прави, е да разказва истории. Завиждайки на композиторите и певиците, които разказват истории с гласа си, той решава, че ще го прави чрез магията си, пише Sunday Magazine. Работи по някои от най-големите си илюзии заедно с едни от най-известните разказвачи в света - продуцентите и режисьори Франк Капра и Франсис Форд Копола.

Франк Капра му помага да напише сценария за сцена, излъчена в праймтайма през 1983 г., в която е представено изчезването на Статуята на свободата. На Копърфийлд му се налага да положи значителни усилия, за да убеди прочутия режисьор да се включи в проекта. По думите му Капра бил твърдо убеден, че не бива да се вижда как „свободата“ изчезва. Нещо, за което Копърфийлд предполага, че няма да се приеме особено добре от телевизионната мрежа.

„Изкарах четири часа с него, опитвайки се да го убедя, че става въпрос за крехкостта на свободата, че трябва да изчезне Статуята на свободата, за да покажем символично как можем да я приемаме за даденост“, си спомня Копърфийлд пред изданието.

Режисьорът Франк Капра най-накрая се съгласява и резултатът е определен от Книгата на рекордите на Гинес като „най-голямата илюзия, поставяна някога на сцена“.

През октомври 1993 г. Копърфийлд се запознава с германския модел Клаудия Шифър на галавечер в Берлин, като той избира манекенката на случаен принцип от публиката, пише IMDb.

Двамата се сгодяват няколко месеца по-късно, през януари 1994 г., като илюзионистът ѝ подарява диамантен пръстен. Шифър често се появява като гост-звезда и асистентка в шоу програмите на Копърфийлд на живо, участвайки в известни илюзии като разрязване наполовина, левитация и трик с гилотина. След около шестгодишен годеж, двойката обявява раздялата си през септември 1999 г., изтъквайки като причина натоварените си графици и дистанцията.

През 1997 г. се появяват публикации на френското списание Paris Match, според които първата им среща е била режисиран рекламен трик, което и двамата отричат.

Дългогодишна партньорка и годеница на Копърфийлд е френският модел и дизайнер на обувки Клои Гослен. Дъщеря им Скай се ражда през 2010 г.

Но ако Копърфийлд твърди, че магията е допринесла за напредъка на света, че е била вдъхновение за изобретения в роботиката, медицината и технологиите, как тогава я обяснява като изкуство? „Хората не разбират магията толкова добре, колкото музиката или другите театрални форми“, казва той. „Трябва да им напомняш за артистичността ѝ и за упорития труд, който стои зад нея“, отбелязва Sunday Magazine.

През 2018 г. Копърфийлд е съден от британски турист, който твърди, че е бил ранен по време на шоу в Лас Вегас през 2013 г. Мъжът е избран на случаен принцип от публиката да участва във фокус, но се подхлъзва и пада. В крайна сметка съдебните заседатели установяват, че Копърфийлд е проявил небрежност, но не носи финансова отговорност за нараняванията на мъжа.

За Дейвид Копърфийлд бъдещето е това, върху което винаги се е фокусирал в работата си - да вдъхновява хората да правят нещо различно. „Да създавам нещо ново, да покажа, че възможностите съществуват, да направя света по-добър. И знам, че има хора, които ще бъдат вдъхновени от магическите представления“, казва илюзионистът.