Руски агенти плащали по $ 40 хил. за поръчкови убийства в САЩ и Европа (Обзор)

Руското разузнаване е подготвяло целенасочени убийства и атентати в САЩ и различни европейски страни, които подкрепят Украйна, твърди ФБР. Американските власти дори обявиха обвинения срещу петима души, които са се опитвали да вербуват американци и да им плащат десетки хиляди долари, за да извършват нападенията. Те все още са на свобода.

Трима от обвиняемите са високопоставени членове на мрежата на руското разузнаване. Става въпрос за 63-годишният Юри Храмеев, известен още като "полковник Юри". Той е бивш военен, който е участвал във вербуването на множество лица за извършване на убийства срещу предполагаеми руски дисиденти.

Следващият е 27-годишният Кирил Храмеев. Той е офицер във Федералната служба за сигурност на Русия (ФСБ) и син на Юри Храмеев. Третият е 35-годишният Оемис Ромагоза Дуррути, кубински гражданин, който е влиятелен член на кубинската диаспора в Русия, и който е координирал атаки за мрежата на руското разузнаване.

Другите двама обвинени са 35-годишният Яйдел Делгадо Суарес, известен също като агент "Викинг". Той е от Куба и според ФБР е активен вербовчик за руските служби. Последният е Анхел Едуардо Кастро, на 22 години, от Венецуела, който също се опитал да привлича хора да изпълняват поръчките на Кремъл.

В обвинителния акт се казва, че мъжете са плащали на лица в Щатите и няколко други европейски държави, за да следят определени набелязани хора, които след това да бъдат убити. Също така там се посочва, че привлечените сътрудници на руските служби е трябвало да осъществят и терористични атаки срещу гражданската и военната инфраструктура в държави в Европа, които подкрепят Украйна, пише в. "Гадриан".

Джеймс Барнакъл-младши, ръководител на офиса на ФБР в Ню Йорк, заяви, че ведомството му е провалило плановете на Москва чрез неуморна работа. Той допълни, че членове на руските разузнавателни служби и техните филиали са заговорничели да сплашват, заплашват или убиват хора на американска земя и по света.

"Благодарение на изключителната работа на множество полеви офиси и партньорски агенции на ФБР колективно бяха осуетени опитите на Русия да извърши насилствени действия във Вашингтон и други части на САЩ", заяви ръководителят на офиса на ФБР във Вашингтон Дарън Кокс.

Той каза, че когато заплахата е била идентифицирана за първи път, вашингтонският офис на ФБР и неговите партньори са предприели бързи действия, за да осуетят заговора и да подведат руското правителство под отговорност за действията му.

Според ФБР мрежата е действала поне от 2024 г. насам. В свое съобщение ведомството пояснява, че преди тя се е фокусирала предимно в отстраняването на руски дезертьори и дисиденти, но сега се е насочила и срещу държави, които Кремъл възприема като съюзници на Киев.

Американските власти също така посочиха и конкретен случай от това лято, в който Яйдел Делгадо Суарес и Анхел Едуардо Кастро успешно са вербували американец и са му платили между 1000 и 1500 долара, за да проследи и наблюдава руски дисидент, живеещ в САЩ. След като изпълнил задачите и предоставил множество снимки и видеоклипове на места, свързани с предполагаемата целева жертва, на сътрудникът му били предложени 40 хил. долара, за да я убие. Той обаче отказал да направи това. Впоследствие, когато предложението им било отхвърлено, Кастро и Суарес се опитали да вербуват множество други американци, за да изпълнят поръчковото убийство, като им предложили значителни суми пари.