КМГ: Художници от поколение Z вдъхват нов живот на китайското наивно изкуство

На фона на галерия със златисти пшенични ниви върху платно, Уан Йаойао, облечена в бледорозово Ципао, представлява тих контраст. Художничката с академично образование днес прегръща непокорството на селската живопис – типично китайско наивно изкуство.

В изложбената зала във финансовия център на Пекин, под четката на Уан, прасенце в традиционен стил на изрязана хартия скача върху палитрата и се гмурва дълбоко в калейдоскоп от ярки цветове.

„Създаването на селски картини е стремеж към свобода", казва младата художничка, която е изучавала традиционна китайска живопис, преди да се присъедини към работилница на районно ниво в град Сиан, в северозападната част на Китай, през 2021 г.

Селската живопис е възникнала в окръг Хусян, днес район Хуи в Сиан, през 1958 г. Тя представлява прости удари с четката на селяните върху хартия по време на по-спокойните периоди в селскостопанския цикъл, преди да спечели национална публика – като китайската версия на легендата за баба Мозес.

На пръв поглед Уан е била очарована от смелото използване на цветовете и преувеличените, необуздани форми в това изкуство. „Едно листо може да бъде синьо или червено, а творчеството може да лети свободно, без да се подчинява на никакви конвенционални правила", казва тя.

„Вземете например картината „Безкрайни царевични кочани". Царевицата, символ на богата реколта, е изобразена толкова огромна, колкото локомотивът, който я превозва. Копнежът на художника за добра реколта е изразен много живо. Наистина обичам този вид свободно изразяване", споделя Уан.

За Уан това усещане за свобода представлява обща връзка между селските художници от различни поколения, която подхранва обновена жизненост за техния артистичен дух и творби.

„Много млади хора се привличат от селската живопис заради неконвенционалните ѝ стилове и творчеството на по-ранните поколения художници. Те се събират, за да се учат и да продължат традицията на селската живопис от Хусян", допълва тя.

Един от художниците, които Уан най-много уважава, е 83-годишен живописец, който все още ходи всеки ден в ателието си, за да рисува. Стилът му запазва простотата, характерна за 70-те и 80-те години, като в същото време той се стреми да усвоява нови подходи към композицията от по-младите художници.

„Докато той се учи от нас, ние също се учим от него", казва Уан.

Днешните картини на селяни вече не се ограничават до традиционните изображения на селския живот.Високоскоростните влакове, препускащи през пейзажа, електромобилите по пътищата, механизираните напоителни системи и големите промишлени съоръжения – всичко това е навлязло в зрителното поле на художниците като елементи на съвременен Китай.

„Железопътният експрес Китай–Европа: Керван от стоманени камили" е едно от най-новите творения на Уан. В нейната картина локомотивът, който някога е превозвал огромни количества царевица, се е превърнал в товарните влакове по маршрута Китай–Европа, превозващи китайски електрически превозни средства от Сиан към далечни пазари.

„Бързото развитие на родния ни град е неизчерпаем източник на вдъхновение и също така внася повече визии за бъдещето в нашите творби", споделя художничката.

Картините, от своя страна, връщат нещо на земята, където техните създатели са пуснали корени.

В Хуи много художници-земеделци са превърнали задните си дворове в ателиета и галерии. Посетители от Китай и чужбина идват, за да оценят и закупят картини, както и да се запознаят с творческия процес, което носи осезаем доход на художниците.

В момента в Хуи има над 2 300 селски художници, като близо 10 000 техни творби са били изложени в 88 държави и региони.

От 25 август до 3 септември в Художествения музей на информационната агенция „Синхуа" в центъра на Пекин се проведе изложба на такива картини, на която бяха представени 120 подбрани творби на 53 селски художници от Хуи.

Историите на Хуи намериха отклик в усилията на Китай за насърчаване на всестранното съживяване на селските райони. В общата концепция на 15-ия петгодишен план на Китай (2026–2030 г.) се призовава за опазване и предаване на селското културно наследство с цел насърчаване и развитие на селската култура.

„Всяка картина е едновременно ярък запис на промените в селското общество и живо художествено свидетелство за променящия се облик на градските и селските райони в Китай", заяви Уан Уъндзи, директор на Музея на селската живопис в район Хуи.

„Селската живопис от Хусян представлява естетическа традиция, която е израснала от земята", казва Ма Фънхуей, заместник-председател на Китайската асоциация на художниците.

Баба Мозес е просто легенда, но изкуството беше призванието на живота ѝ. За Уан Йаойао подобните силуети в Хуи я вдъхновиха да си представи дали и тя ще държи четка в ръцете си, когато навърши 80 години.

„Използваме четките си, за да запечатаме промените, предизвикани от съживяването на селските райони, като същевременно разширяваме художествената си визия отвъд полетата и селата към един много по-широк свят", завършва разказа си Уан.