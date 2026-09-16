КМГ: МВнР: Китай се надява ЕС да се вслуша в разумните гласове от различни обществени среди и да не предприема ограничителни мерки

На 16 септември на редовна пресконференция говорителят на китайското Външно министерство Гуо Дзякун коментира публикуваното на 15 септември отворено писмо от европейската телекомуникационна организация Connect Europe.

В него се твърди, че предложените от Европейската комисия изменения в Закона за киберсигурността ще принудят европейските телекомуникационни компании да отделят 40 милиарда евро за подмяна на оборудване. Според организацията това ще доведе до изчерпване на средствата, които могат да бъдат инвестирани в изграждането на оптични мрежи, както и на 5G и 6G мрежи.

Гуо Дзякун заяви, че Китай следи съответните съобщения. Той припомни, че по-рано компетентни институции са оценили, че законопроектът може да доведе до загуби за ЕС в размер на над 360 милиарда евро през следващите пет години. „Отвореното писмо отново показва, че действията на ЕС засягат интересите както на други страни, така и на самия ЕС. Протекционизмът не води до повишаване на конкурентоспособността, а подкопава доверието на предприятията от различни страни да инвестират в Европа", заяви говорителят.

Той призова ЕС да се вслуша в разумните гласове от различни обществени среди в Европа и да се въздържа от въвеждането на дискриминационни ограничителни мерки.