КМГ: Първият петгодишен план на Хонконг бе публикуван днес

На 16 септември правителството на специалния административен район Хонконг официално обяви Първия петгодишен план за икономическо и социално развитие за 2026–2030 г.

Главният управител на Хонконг Джон Ли Ка-чиу представи документа, който се състои от седем части и 58 глави и е с обем около 60 000 думи. По думите му планът поставя пет основни цели: постигане на нови пробиви в икономическото развитие, непрекъснато повишаване на международната конкурентоспособност и влияние на Хонконг, ускоряване и повишаване на ефективността на изграждането на Северния метрополен район, значително подобряване на благосъстоянието на населението, както и постигане на съществен напредък в интегрирането на Хонконг и подкрепата му за цялостното развитие на страната.