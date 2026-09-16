ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съперник на "Левски" в Лига Европа обмислял да се ...

Времето София 25° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23569322 www.24chasa.bg

КМГ: Официално беше открит за движение каналът „Пинлу“

КМГ

1248
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: Китайска медийна група

На 16 септември официално беше открит за движение основният проект на канала „Пинлу". С това започнаха двупосочно и два нови товарни маршрута — международният маршрут Наннин – Кан Тхо, Виетнам, и вътрешният маршрут Наннин – Янпу, Хайнан. Същия ден бяха открити и четири водни пътнически линии.

Каналът „Пинлу" започна строеж на 28 август 2022 г., с дължина 134,2 км. Той може да обслужва кораби до 5000 тона. Това е каналът с най-висок клас на достъпност в страната и с най-голям капацитет за плаване сред подобни канали в света, както и най-бързото преминаване на шлюзове в света сред подобни проекти.

След откриването на движението стоките от югозападните региони на Китай излизат на море през канала „Пинлу", което съкращава вътрешния плавателен маршрут с над 560 км в сравнение с традиционния път и може да спести над 5 милиарда юана транспортни разходи годишно.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание