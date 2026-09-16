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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23569338 www.24chasa.bg

КМГ: От януари до август тази година Китай е ръководил изготвяне на 214 международни стандарта

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

От началото на годината Китай е разработил общо 214 международни стандарта в Международната организация по стандартизация (ISO) и Международната електротехническа комисия (IEC), включително рамка за използване на данни в умните градове и ръководство за интелигентно производство в стоманодобивната промишленост.

Страната е внесла 288 нови предложения за международни стандарти, сред които твърдотелни батерии и набори от данни за хуманоидни роботи, и е поела председателството и секретариата на 14 технически комитета към международни стандартизационни организации в области като умни градове, управление на авиоелектронни процеси, електрометеорология и пейзажи от изкуствен лед и сняг.

В бъдеще Китай ще продължи да се придържа към принципа на отвореност, сътрудничество и взаимна изгода, както и активно ще насърчава разработването на международни стандарти, за да осигури солидна подкрепа за стабилността и безпрепятственото функциониране на глобалните вериги за производство и доставки.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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