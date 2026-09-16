КМГ: Trip.com предлага на китайските туристи космическо пътешествие за над 5 милиона юана

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Луксозната туристическа платформа на Trip.com предлага космическо пътешествие на цена от 5,1 млн. юана (759 900 долара), включващо подготовка и тренировъчна програма, последвани от полет в космоса, съобщи компанията в официалния си профил в WeChat.

Шестдневната програма започва в Лас Крусес, САЩ. Първите четири дни са посветени на подготовка и тренировки, а на петия ден участниците ще се качат на космическия апарат на американската компания Virgin Galactic. Полетът ще продължи около 90 минути и ще бъде суборбитален.

По време на полета пътниците ще прекарат няколко минути в безтегловност и ще могат да наблюдават Земята през 17-те прозореца на космическия кораб. След полета те ще получат признание като търговски астронавти от Асоциацията на космическите изследователи.

Подготовката включва тренировки на симулатор, работа на центрофуга, упражнения за понасяне на високи претоварвания, параболични полети, тренировки при сензорно претоварване, аварийни процедури и работа с оборудването.

Trip.com представя пакета като най-скъпото публично предлагано космическо туристическо пътуване на китайския пазар. Офертата предизвика широк отзвук в китайските социални мрежи. Някои потребители приветстват възможността космическите полети да станат достъпни и за хора, които не са професионални астронавти, докато други обръщат внимание на изключително високата им цена.