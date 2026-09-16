КМГ: Китайската компания COOEC започна строителството на мащабен проект за разработване на нефтено находище в Катар

Китай започна строителството на най-големия си международен офшорен проект в нефтената и газовата индустрия – разработването на находището Бул Ханайн в Катар. Работата по проекта стартира във вторник в китайската провинция Шандун.

Проектът се изпълнява от китайската компания COOEC (Offshore Oil Engineering Co., Ltd.) и е на обща стойност около 4 млрд. долара. Той включва изграждането на над 60 офшорни нефтени и газови съоръжения и 40 подводни тръбопровода и кабелни линии, както и модернизация на съществуващи платформи и извеждане от експлоатация на изоставени съоръжения.

Проектът обхваща целия инженерно-производствен процес – от проектирането и доставките до строителството, транспорта, монтажа и въвеждането в експлоатация. Общото количество обработена стомана ще надхвърли 130 000 тона.

Според генералния мениджър на проекта Сие Цинбао мащабът, разнообразието на дейностите и технологичните изисквания го превръщат в най-големия по рода си проект, изпълняван от китайска компания.

При реализацията му ще бъдат използвани технологии за 3D цифрово моделиране и цялостна инженерна симулация. Според ръководителя на строителството Лиу Пън това позволява да се използват предимствата на цялостната китайска индустриална верига за офшорно инженерство и резултатите от цифровата трансформация на сектора.

През последните години китайската компания COOEC разширява дейността си на международния пазар на високотехнологично офшорно енергийно инженерство. Тя е реализирала редица големи проекти в Близкия изток, Югоизточна Азия и други региони, сред които проект за втечнен газ в Канада, плаващата платформа за добив, съхранение и разтоварване на нефт „Пенгуин", експлоатирана от „Шел", и проектът за разширяване на находището Маржан в Саудитска Арабия.