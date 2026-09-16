Манфред Вебер, ЕНП: Приветствам предложението на Урсула за децата и социалните мрежи, дори на Мъск да не му харесва

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"Действително преживяваме три сериозни шока в Европа", коментира лидерът на ЕНП Манфред Вебер след речта на Урсула фон дер Лайен за състоянието на ЕС.

"Първо е технологичният шок - затова говорим за изкуствения интелект, който ни очарова и ни стресира и който променя Европа.

Вторият трус е геополитическият. Не знам дали видяхте снимките от БРИКС, където военнопрестъпникът Путин присъстваше, каза още той.

"Трето - трусът, който разтърсва обществото ни. Всеки месец губим 27 хил. квалифицирани работни места. Трябва да наваксаме. Като ЕНП даваме отговори - първо, различна политика, да се вслушваме в хората. Ако хората не могат да си купят бензин заради ситуацията в Близкия изток, да припомним и климатичните промени - трябва да се преборим заедно".

Ето още от изказването му

Трябва да се борим и за промяна по отношение на двигателите с вътрешно горене.

Не трябва да чакаме, за да действаме. Благодарности към Урсула за предложението за децата. Вижте нашите колеги от Австралия - на Мъск може да не му хареса, но това може да е още една причина.

За горските пожари - десетки украински огнеборци например работиха във Франция. 6,4 трилиона евро за отбрана - какво получаваме? 27 мънички армии. Вчера Литва, днес Румъния, утре Полша. Трябва ни единство. И единен европейски стълб за защита.

Хората в Европа се тревожат от голяма армия в Германия, управлявана от AfD в бъдеще, затова ни трябва единен пазар за въоръжение. Тясна сателитна вързка.

Трябва да върнем и растежа. Единният пазар трябва да стане реалност. САЩ и китай влагат огромни средства в ИИ, а нашите цифри са смехотворни. Само задено можем да постигме целта си.

Ако някой се опита да ореже еврофондове е- стига популизъм. Всеки да каже кое, какво.

Трябват ни приятели. Канада е един от тях. Търговските споразумения са повеме от споделени пазари, това е нов световен ред, в който Европа не е сама. Това е европейска визия. Ще съдзазем надежда, от която Европа има нужда.