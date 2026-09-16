Ираче Гарсия Перес, S&D: Войната на Тръмп и Нетаняху срещу Иран повиши разходите за живот на европейците

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"Добре дошъл, г-н (Марк) Карни. Това е и ваш дом. Много канадци дадоха живота си на европейска земя. Тяхната саможертва допринесе за изграждането на Европа", коментира лидерката на S&D (Социалисти и демократи) Ираче Гарсия Перес след речта на Фон дер Лайен.

Ето какво каза още тя:

Днес Европа е на кръстопът. Г-н Карни, вие проявихте храброст пред Тръмп и тя има значение, защото, когато в световните дела се връща правото на силния, ние се нуждаем от съюзници.

Г-жо Фон дер Лайен, всички ви чухме добре. Време е думите да се превърнат в дела.

Можем да се върнем във времена на национализъм или да градим една Европа заедно. Предпочитаме второто - една храбра Европа, която да се изправи пред изменението на климата. Но се нуждаем от план с реални инвестиции. Няма да постигнем конкурентоспособност без чиста енергия.

Да бъдем храбри и да прекъснем зависимостта си от изкопаемите горива в ръцете на автократи. Войната на Тръмп и Нетаняху срещу Иран повиши разходите за живот.

Трябва да въведем бюджет, който да сложи ръка на извънредните печалби. Трябва да помогнем на хората да си сложат храна в количката и бензин в колите.

Да работим по европейския акт за жилищната политика. Няма да допуснем този проект да бъде разпърчетосан.

Трябват ни достойна заетост и колективно трудово договаряне.

Трябва ни и храбра Европа, която е феминистка. Трябва да се опълчим срещу крайната десница и да не отстъпваме от правото на аборт и на глас.

Трябва и да браним границите си. Миграцията не е политическо оръжие.

Най-вече - нужна ни е храброст, за да браним мира.

Не можем да се примирим с това, което става. Нито една мярка срещу Нетаняху не е предприета. Трябва ни европейско ембарго. Трябва да се застъпим за Международния наказателен съд.

Нека и в Украйна да поставим на масата въпроса за замразените руски активи. Нека Путин да си плати.