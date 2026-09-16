Жордан Бардела, "Патриоти за Европа": Народ, който е затворил заводите си и не може да храни децата си, оставя съдбата си на други

"Като ви слушам всяка година, чувам как хвалите постиженията си за Европа и всеки път говорите за ново начало. Но за гражданите Европа е в края на системата си", заяви лидерът на "Патриоти за Европа" Жордан Бардела след речта на Урсула фон дер Лайен за състоянието на ЕС.

Ето и още от изказването му:

Защото има две Европи - бюрократичната Европа, която увеличава бюджета си, и Европа, която плаща за всичко това. Европа, която плаща за бензина - вече по 2 евро за литър във Франция. Европа, която работи все повече, за да печели все по-малко.

С новия ви регламент ще увеличите още повече цената на горивата. Политиката ви е проста - все по-скъп живот за нашите граждани.

Всички плащат все повече и повече. Те нямат избор, а същевременно са все по-малко защитени.

Само за часове това лято хиляди мигранти са прекосили европейската граница. Сеута е европейска, но видяхме как тя беше почти потопена, и то само за няколко часа.

Хората искат едно - да защитавате границите, да изгоните тези, които незаконно влизат тук и паразитират.

По отношение на войната в Близкия изток Бардела заяви, че "нищо не правим" и по отношение на тероризма.

Все повече облагаме това, което произвеждаме, и сами си забраняваме производството. Най-сетне трябва да възприемем европейска преференция при обществените поръчки. Трябва да защитим земеделците и предприятията си, за да инвестираме в технологиите, отбраната и космоса.

Трябва да се освободим от назадничавите идеологии. XXI век ни напомни нещо - един народ, който е затворил заводите си и не може да нахрани децата си, оставя съдбата си в ръцете на други.