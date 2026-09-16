ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Убиха с дрон генерал-майор Антон Грунис, който док...

Времето София 25° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23569807 www.24chasa.bg

Патрик Яки, ЕКР: Европа никога не е била по-слаба от сега

Мая Божинова

[email protected]

2068
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Патрик Яки СНИМКА: ЕП

"Г-жо председател, казвате, че делата говорят по-красноречиво от думите. Но какви са вашите дела? От 2020 г. следя обещанията ви. Досега 6 г. имахте на разположение да свършите работа", коментира съпредседателя на Европейските консерватори и реформисти (ЕКР) Патрик Яки след речта за състоянието на ЕС.

Ето още от изказването му:

Да вземем ваксините от COVID-19. Журналистическо разследване показа, че ваксини за 4 млрд. са били прахосани.

От плана за възстановяване - Европейската сметна палата констатира липса на прозрачност. В Полша парите са изхарчени за развлекателни и хазартни заведения, а вие обещавате още и още, а нашите предприятия фалират, разходите за енергията нарастват.

Вие самата говорите за намаляване на емисиите, като твърдите, че търговските дружества настояват за това, но според Евростат над 1 млн. предприятия са фалирали. Губим БВП, над 14% е младежката безработица.

Говорите за европейска водородна долина и новаторство, а на практика нямаме кой знае какво. Разбира се - завързахме капачките на бутилките и накарахме всеки европеец да събира боклук в дома си  - така ли ще обогатим културата си?

Европа никога не е била по-слаба от сега.

Вие твърдите обратното, но според мен това не отговаря на истината.

Патрик Яки СНИМКА: ЕП
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание