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12 души, от които 5 деца, загинаха при срутване на сграда в град Газа

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СНИМКА: Ройтерс

Дванайсет души, сред които пет деца, загинаха, а над сто са в неизвестност след срутването на шестетажна жилищна сграда в града Газа, съобщи днес пред Франс прес палестинската служба за гражданска защита.

Шестетажната сградата, в която са били разположени по четири апартамента на етаж, е била "директно атакувана" по време на войната, което е "нарушило структурната ѝ цялост и е причинило срутването", съобщи службата по комуникации в Газа.

"Най-малко 12 мъченици, включително пет деца, са извадени загинали под руините досега", каза Махмуд Басал - говорител на службата за гражданска защита, която действа под управлението на "Хамас", пише БТА.

Издирването на над 100 души под руините на жилищния блок в западната част на град Газа продължава.

Градът е атакуван многократно между 2004 и 2025 г., а жителите са били предупредени да не се връщат в сградите, но много от тях са поели риска да се заселят в порутени постройки, предвид мащаба на разрушенията и недостига на жилища, припомня агенцията.

Огромна част от сградите в ивицата Газа са унищожени при израелските удари, започнали в отговор на атаката на палестинското ислямистко движение "Хамас" на 7 октомври 2023 г.

СНИМКА: Ройтерс

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