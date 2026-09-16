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Валери Айе, "Обнови Европа": Трябва да действаме - зеленият преход ще ни даде нови възможности

Мая Божинова

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Валери Айе СНИМКА: ЕП

"Очевидно изказването ви, г-жо председател, породи много емоции как да вървим по-нататък по пътя ни", коментира лидерката на "Обнови Европа" Валери Айе след речта на Фон дер Лайен за състоянието на ЕС.

Ето още от изказването ѝ:

Провалихме се по отношение на сигурността, имаме сериозни проблеми с климата.

Но днес искам да кажа, че трябва да действаме. Разполагаме с всички средства. Тук гласувахме и пакта за миграция, и Зелената сделка, а за пакта за декарбонизацията - трябва да приложим всички нужни мерки.

Именно зеленият преход ще ни даде възможност да постигнем повече и да разтърсим технологичния си капацитет. Центровете за обработка на данни, ИИ - трябва да инвестираме.

Нуждаем се от истински възможности. Освен това трябва да приемем и световното лидерство по отношение на правната рамка за ИИ. Не папата и Ватикана трябва да повдигат тези въпроси - това е наша отговорност. Трябва да си възвърнем независимостта - икономическа, технологична, земеделска.

Втори наш приоритет - да обединим усилията си, защото не става дума за Европа, от която живеем в една година.

Ще се обърна към нашия гост Марк Карни - вие устояхте на заплахите на Доналд Тръмп. Именно затова Канада е важна за ЕС - споделяме едни ценности.

Валери Айе СНИМКА: ЕП
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