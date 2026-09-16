Турция заплаши Гърция да не праща войски на островите в Егейско море

Турция заплаши Гърция да спре милитаризирането на островите в Егейско море, ако Атина възнамерява да запази добрите дипломатически отношения между двете съседни страни.

"Не искаме Гърция да се превърне в инструмент в ръцете на онези, които желаят да дестабилизират региона и да го хвърлят в хаос. Искаме да поддържаме добросъседски отношения", заяви турският външен министър Хакан Фидан по време на визита в Азербайджан.

По думите му Анкара има сериозни опасения относно изпращането на военни части на определени острови в Егейско море и гръцките власти многократно са били информирани за това. Фидан стигна до там, че да обвини Атина в нарушаване на международното право, защото праща войски на острови, които имат демилитализиран статут.

"Милитаризацията на островите, които имат демилитаризиран статут, представлява заплаха за нас. Гърция се опитва да действа в нарушение на задълженията си по договорите. Каним нашия съсед и съюзник да изпълнява задълженията си по по-зрял начин, в духа на НАТО. Гърция не трябва да добавя още една провокация към многобройните предизвикателства пред сигурността, пред които е изправен нашият регион ", обясни Фидан.

Коментарите идват на фона на дългогодишното гръцко-турско напрежение относно Егейско море и свързаните с него проблеми със сигурността. На свой ред гръцкият премиер Кириакос Мицотакис заяви, че страната му не заплашва никого, но няма да приема нито заплахи, нито инструкции как да защитава територията си. Той подчерта, че гръцката сдържаност не трябва да се тълкува като слабост и че Атина е готова да защити териториалната си цялост и суверенните си права съгласно международното право.