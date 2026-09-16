Таяни: Черна гора е готова за членство в ЕС

Черна гора е готова за членство в ЕС, заяви италианският външен министър Антонио Таяни, като добави, че процесът на разширяване трябва да бъде ускорен, за да се запази важният импулс в Западните Балкани, предаде МИНА за БТА.

Таяни направи това изявление в Триест по време на годишния форум на Обсерваторията за Югоизточна Европа, в който участва и черногорският външен министър Ервин Ибрахимович.

Според съобщение за медиите от Министерството на външните работи на Черна гора, Ибрахимович – говорейки в панел заедно с Таяни, е обсъдил перспективите за разширяване на ЕС, ролята на Западните Балкани за европейската сигурност и потенциала за по-силни икономически връзки между региона и ЕС.

От министерството посочиха, че говорейки за европейската перспектива на Черна гора, Таяни е оценил страната като готова за членство в ЕС.

Таяни подчерта, че ускоряването на разширяването е важно не само за европейската перспектива на региона, но и за укрепването на европейската сигурност.

Ибрахимович заяви още, че моментът е подходящ за разширяване на ЕС и че Черна гора е готова да изпълни своята част от ангажиментите. Той отбеляза, че Черна гора е лидер в процеса на разширяване с 18 временно затворени преговорни глави, като целта е те да приключат до края на 2026 г., а страната да стане член на ЕС през 2028 г.

Ибрахимович заяви, че процесът трябва да продължи да се основава на индивидуалните постижения: който постига резултати, трябва да може да напредва. " Сигурността в Европа, Адриатика и Средиземноморието е взаимосвързана и че Западните Балкани не трябва да се разглеждат единствено като обект на европейската политика, а като част от отговора на съвременните геополитически предизвикателства", подчерта той.