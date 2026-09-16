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Бившият президент на Филипините Дутерте се яви пред Международния наказателен съд

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Родриго Дутерте Снимка: СНИМКА: Wikipedia

Бившият президент на Филипините Родриго Дутерте се появи публично за първи път, откакто преди 18 месеца беше предаден на Международния наказателен съд (МНС), където е изправен пред обвинения в убийства, свързани с водената от него кампания срещу наркотиците, предаде Ройтерс.

Дутерте, който е на 81 години, се яви в съдебната зала на МНС в Хага, облечен в черен костюм и бяла риза. На заседанието ще бъда обсъдено здравословното му състояние и дали той е в състояние да участва в съдебния процес, чието начало е насрочено за ноември, пише БТА.

Бившият президент не направи изявление пред съда. Адвокатите му твърдят, че при него се наблюдава влошаване на когнитивните способности и здравословното му състояние не позволява да бъде изправен пред съд.

Родриго Дутерте

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