Бившият президент на Филипините Дутерте се яви пред Международния наказателен съд

Бившият президент на Филипините Родриго Дутерте се появи публично за първи път, откакто преди 18 месеца беше предаден на Международния наказателен съд (МНС), където е изправен пред обвинения в убийства, свързани с водената от него кампания срещу наркотиците, предаде Ройтерс.

Дутерте, който е на 81 години, се яви в съдебната зала на МНС в Хага, облечен в черен костюм и бяла риза. На заседанието ще бъда обсъдено здравословното му състояние и дали той е в състояние да участва в съдебния процес, чието начало е насрочено за ноември, пише БТА.

Бившият президент не направи изявление пред съда. Адвокатите му твърдят, че при него се наблюдава влошаване на когнитивните способности и здравословното му състояние не позволява да бъде изправен пред съд.