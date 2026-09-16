Андрей Новаков: Борим се за още 2 млрд. евро за България в следващия бюджет на ЕС

България се бори за увеличение с 2 млрд. евро на средствата, които страната ще получи в следващата многогодишна финансова рамка на ЕС за периода 2028 - 2034 г. Това заяви евродепутатът от ЕНП Андрей Новаков след речта на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за състоянието на ЕС.

"Конкретно за България се борим за 2 млрд. повече", каза Новаков. В момента предвиденият бюджет за страната е около 22 млрд. евро, а целта е той да достигне 24 млрд. евро.

Новаков обясни, че има няколко инструмента, чрез които може да се постигне това увеличение. Сред тях са приоритетни инвестиции в държавите, които понасят най-тежко последиците от войната в Украйна и са пряко изложени на рискове за сигурността.

"Видяхме какво се случи с дроновете и в Румъния, и в България, и в Полша", каза Новаков.

Друг приоритет са инвестициите в инфраструктура с двойно предназначение - която в мирно време служи за свободно движение на хора, туристи и стоки, но при необходимост може да бъде използвана и за отбраната на Източния фланг на НАТО.

Като пример Новаков посочи бъдещата магистрала "Черно море" между Варна и Бургас.

Според евродепутата архитектурата на следващия дългосрочен бюджет на ЕС вече трудно може да бъде променена съществено. ЕК представи предложението за МФР преди повече от година, а ЕП вече определи докладчиците си.

"Като вносител на регламента, отговарящ за фондовете, ще поискам гласуване в комисия през октомври, гласуване в пленарна зала през ноември и после започват преговорите", обясни той.

По думите му отделни параметри могат да бъдат променени, но "генерално архитектурата на многогодишния бюджет на ЕС остава такава, каквато е".

Новаков определи речта на Фон дер Лайен като добре структурирана, в която е имало "за всекиго по нещо". Той отбеляза като положителни акцентите върху реиндустриализацията, сигурността и контрола по външните граници.

Но и отправи критика към зелените политики, пределяйки ги за "насилствено озеленяване": "Приемам, че климатичните промени са факт, те не подлежат на обсъждане и трябва да бъдат адресирани по много адекватен начин, но не мисля, че това трябва да стане, невключвайки хората. Напротив - това трябва да бъде с тях, а не въпреки тях".

Според Новаков приоритетите трябва да бъдат първо работните места, след това сигурността и после са това останалите политики.

"Един гладен човек, който не може да вземе нови обувки за детето си за училище, няма да тръгне да спасява планетата, просто не му е приоритет",отбеляза евродепутатът.

Той призова ЕС да премине "от декларации към действия" по отношение на сигурността.

"Дроновете продължават да падат в Европа и няма да стане само с речи, ще трябва да почнем да ги сваляме, така че хората да видят, че ЕС действа в тяхна полза", каза той.

По отношение на кохезионната политика Новаков посочи, че България разполага със задоволително финансиране, но проблем остава усвояването на вече договорените средства.

"Паралелно с това да се борим за достатъчно финансиране, да се подготвим да вземем и това, което имаме в момента, тъй като то не е никак малко, за да имаме и основание да искаме повече", обясни той.

Новаков отбеляза, че е време да се развенчае мита, че някои държави финансират други.

Той даде за пример покупката на влакове и автобуси с европейско финансиране, при която значителна част от средствата се връща към компании в големи европейски държави, например Германия и Франция.

И отбеляза, че от еврофондовете за научни изследвания по "Хоризонт" около 80% от средствата се концентрират в пет държави, сред които именно Германия, Франция и Италия.

И точно затова твърдението, че някои страни само финансират ЕС, което се "използва от популистите" в гореспоменатите страни, а други единствено получават средства, е "повърхностно".

Евродепутатът коментира и обвързването на еврофинансиране с върховенството на закона. Според него България не трябва да се страхува от това условие.

"Не бива да се страхуваме, трябва да сме първите, които подкрепят върховенството на закона, тъй като то е основата на една конкурентна и справедлива среда", заяви Новаков.

Той определи върховенството на закона като хоризонтален принцип във финансирането на ЕС и добави: "Ако липсва върховенството на закона, липсва финансиране и така е редно."

По думите му за България е важно и да има по-добра координация между правителството и българската делегация в ЕП при преговорите за следващия бюджет.

"Ние всички сме призвани да служим на българския народ, без значение от коя партия", каза Новаков и допълни, че българските евродепутати в Страсбург са се научили да работят заедно въпреки различията си.

"Надявам се българската политическа класа в София да израсне най-после до това ниво, за да можем да си говорим и да свършим нещо за България, без значение кой ще отреже лентичката", каза още той.