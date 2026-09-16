Убиха с дрон генерал-майор Антон Грунис, който докладва на Путин за превземането на Константиновка

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Руският генерал-майор Антон Грунис, командир на 4-та мотострелкова бригада от Южната група войски, е бил убит, съобщи ТАСС.

Смъртта на Грунис, за която по-рано съобщиха украински и руски източници, беше потвърдена от генерал-лейтенант Апти Алаудинов, заместник-началник на Главното военно-политическо управление на руските въоръжени сили и командир на бригада „Ахмат".

Алаудинов отказа да предостави допълнителни подробности. В публикация в приложението Max messenger, цитирана от ТАСС, той само заяви, че Грунис „загина като герой, изпълнил свещения си дълг докрай".

Командирът на войските за безпилотни системи на украинските въоръжени сили Роберт Бровди (позивна „Мадяр") от своя страна обяви, че Грунис е убит на 12 септември 2026 г. в Донецка област в резултат на удар с украински дрон.

Бровди припомни, че именно Грунис е докладвал на руския президент Владимир Путин през юли за превземането на Константиновка. Руските войски все още не контролират напълно този град. Тогава Путин заяви, че Грунис е „човек с литовско фамилно име, роден в Казан, който се бие блестящо".

Според Бровди Грунис е седмият високопоставен руски военен, убит при удари на безпилотните летателни апарати (БЛА) на украинските въоръжени сили.

В края на август руското Министерство на отбраната съобщи, че министърът на отбраната Андрей Белоусов е наградил Грунис със звезда на Герой на Русия „за храброст и героизъм, проявени при изпълнение на военния му дълг".