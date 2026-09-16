Още трима бивши лидери на АОК са осъдени в Хага за военни престъпления

Специалният съд за Косово, базиран в Хага, осъди днес четирима бивши лидери на разформированата Армия за освобождение на Косово на между 13 и 25 години затвор по обвинения във военни престъпления по време на войната там през 1998-1999 г., съобщи вестник „Коха диторе", позовавайки се на изявление на съдебния състав.

Според изявлението на съда четиримата бивши лидери на АОК – Хашим Тачи, Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуп Красничи, носят отговорност за убийството на общо 96 души, възприемани като политически опоненти и сътрудници на сръбските сили за сигурност, както и за нерегламентираното задържане на общо 385 души, измъчването на други 303-ма и проявяване на нехуманно отношение към още 50.

В съответствие с индивидуалната им отговорност за извършването и подпомагането на тези престъпления Тачи и Красничи получават по 25 години затвор, Весели – 18 години затвор, а Селими – 13 години затвор, се посочва в изявлението на съда, пише БТА.

В същото време съдебният състав обяви, че няма данни, които да потвърждават обвиненията в престъпления срещу човечеството по време на войната в Косово от страна на четиримата обвиняеми.

Бившите лидери на АОК бяха задържани в ареста в Хага на 4 и 5 ноември 2020 г. след потвърждаване на обвинителния акт срещу тях за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени по време на войната в Косово през 1998-1999 г. Тачи, Весели, Селими и Красничи пледираха невинни и отрекоха всички обвинения. Делото срещу четиримата започна в Специалния съд за Косово в Хага на 3 април 2023 г. В началото на февруари 2026 г. Прокуратурата към Специалния съд за Косово поиска по 45 години лишаване от свобода за всеки от четиримата.