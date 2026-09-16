Китай скочи срещу оръжията на САЩ в Космоса, но и сам може да обезврежда спътници

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Китай призова САЩ да прекратят военното си разгръщане в Космоса и предупреди, че този ход може да подхрани нова глобална надпревара във въоръжаването.

Говорителят на китайското външно министерство Гуо Дзякун заяви, че Пекин се противопоставя на превръщането на космическото пространство в зона за бойни действия.

"Призоваваме САЩ да спрат разширяването на военното си присъствие в космическото пространство и да поддържат глобалната стратегическа стабилност с конкретни действия", настоя Дзякун.

Китайските държавни медии съобщиха, че новината за американско оръжие около орбитата на Земята изкарва на показ стремежът на Вашингтон към космическа хегемония, и че съществува риск това да подхрани глобална космическа надпревара във въоръжаването.

Китайският военен анализатор Сонг Жонпин заяви, че този факт бележи преход във международната отбранителна политика от защита на космическите ресурси и разчитането на наземни противокосмически системи към директното разполагане на оръжия в орбита.

"Ако САЩ продължат по този път, другите държави може да бъдат принудени да реагират", каза Жонпин.

Министърът на американските ВВС Трой Майнк в понеделник потвърди за първи път в историята за съществуването на американски оръжия, базирани в Космоса. Той обаче не уточни колко такива оръжия се намират в орбита или от колко време са там и какво представляват те.

"САЩ вече разполагат с оръжия за контрол на Космоса, базирани в орбита, които са способни да защитават обединените въоръжени сили от враждебни действия на противникови държави", обяви той.

Изследователят по военни науки в Кралския институт за обединени услуги д-р Бледин Боуен предполага, че въпросните мистериозни космически оръжия може да представляват някакъв вид съоръжение за електронна война или за заглушаване на радиосигнали от сателити.

"Въпреки това едва ли имат някакви разрушителни способности", каза той пред Би Би Си.

По думите му такива оръжия вече съществуват на Земята и може да прекъсват сателитните комуникации.

"Ако прекъснеш радиовръзките, сателитът ти става напълно безполезен", обясни той.

Боуен също така не изключва използването на по-рискован и по-разрушителен вид оръжие, което би могло да доведе до образуване на отломки и разрушения.

"По-малко вероятно е да става дума за някакъв вид кинетичен боен модул - тоест апарат, който да изстреля снаряд, способен да се блъсне в сателита и да го унищожи", каза експертът.

Боуен отхвърли с пренебрежение реакцията на Китай към изявлението на САЩ.

"Ако вече сте запознат с военната космическа надпревара, знаете колко празни са тези думи, идващи от руското или китайското правителство. САЩ, Русия и Китай, а също и Индия, вече са разработили различни видове противоспътникови или противокосмически оръжия, а Русия и Китай дори са разположили в Космоса много технологии, които имат голям военен потенциал", каза той.

Боуен добави, че китайците в миналото са демонстрирали способност за осъществяване на т. нар. космическо теглене. По думите му това представлява процес, при който апаратът може да се приближи до спътник, да го захване и да го премести в друга орбита. Това, според него, би могло да бъде положително и отрицателно събитие, тъй като може да е начин както за премахване на космически отпадъци, така и за извеждане от строя на действащи спътници.