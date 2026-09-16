ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съперник на "Левски" в Лига Европа обмислял да се ...

Времето София 25° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23570743 www.24chasa.bg

Държавни служители протестират в Атина заради конституционни промени

2020
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Протести на държавни служители в гръцката столица Атина Снимка: Пиксабей

Държавни служители излязоха на пореден протест в центъра на гръцката столица Атина срещу предлаганите от правителството конституционни промени.

Протестната демонстрация е организирана от най-големия синдикат на заетите в публичния сектор в Гърция – АДЕДИ, и се провежда паралелно с дебатите по второто гласуване на конституционната ревизия в гръцкия парламент днес.

Движението в района на площад „Синтагма" в гръцката столица е затруднено, а полицейското присъствие е засилено.

В своя разпространена позиция от АДЕДИ заявиха, че се противопоставят на предложените конституционни промени, защото, според синдиката, те отслабват защитата на държавните служители, отварят пътя към премахване на постоянния им статут и обвързват работата им по-тясно с оценяване и дисциплинарни санкции. Синдикалната организация възразява и срещу промените в образованието, които според нея ще насърчат комерсиализацията и разширяването на частното висше образование, както и срещу конституционно закрепване на по-строги бюджетни ограничения, които, по оценка на синдиката, могат да ограничат разходите за заплати, пенсии и социални права.

„Засилваме борбата за постоянна и сигурна работа, за реално увеличение на заплатите и срещу заглушаването на гласа на работещите", гласи един от призивите на протестиращите. „Борим се за обществено и безплатно образование и здравеопазване за целия народ", посочват още от АДЕДИ.

През февруари премиерът Кириакос Мицотакис призова за „смели конституционни промени" за справяне със съвременните предизвикателства пред гръцката държава.

В средата на месец юли на площад „Синтагма" в центъра на гръцката столица също се проведе протестна демонстрация срещи подготвяната конституционна реформа.

Протести на държавни служители в гръцката столица Атина

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание