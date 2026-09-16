ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съперник на "Левски" в Лига Европа обмислял да се ...

Времето София 25° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23570789 www.24chasa.bg

Тери Райнтке, "Група на зелените": Лятото беше унищожително, трябва ЕС да има финансиране за адаптация към климата

Мая Божинова

[email protected]

976
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Тери Райнтке СНИМКА: ЕП

"Лятото беше унищожително, няма съмнение. Въпросът ми е каква всъщност е позицията на Европейската комисия", коментира съпредседателят на "Групата на зелените" в ЕП Тери Райнтке след речта на Урсула фон дер Лайен за състоянието на ЕС.

Ето още от изказването ѝ:

Земеделците изгубиха 2 млрд. евро приходи заради горещите вълни през юни, 35 хил. европейци загинаха от жегите. Нямаше незабавни заседания, къде бяха екипите? Това е неприемливо. Сега, като питам, ми се казва: "Ами евролидерите си бяха по държавите, защото имаха много неща на главата си".

Зеленият курс се атакува, някои искат да продължи зависимостта от изкопаеми горива. Трябва да разследваме защо не се справяме със зеления курс. Искаме да съставим комисия, която да разследва това.

Дължим отговори за пожарникарите, които цяло лято се трудиха неуморно, а някои дадоха живота си. Трябва ни план за приспособяване към климата, трябва да има финансиране в МФР.

Като се имат предвид всички предизвикателства, трябват ни съюзници. Опонентите ни са силни - Тръмп, Путин, олигарси.

Не бива да допускаме грешката да вярваме, че сме безсилни. Имаме силни приятели в света. Един от тях - канадският премиер Марк Карни, стои днес сред нас.

Ние сме силни, когато сме единни, когато сме Европа. Нека вдъхнем надежда на хората, които имат нужда от нея.

Тери Райнтке СНИМКА: ЕП

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание