Тери Райнтке, "Група на зелените": Лятото беше унищожително, трябва ЕС да има финансиране за адаптация към климата

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"Лятото беше унищожително, няма съмнение. Въпросът ми е каква всъщност е позицията на Европейската комисия", коментира съпредседателят на "Групата на зелените" в ЕП Тери Райнтке след речта на Урсула фон дер Лайен за състоянието на ЕС.

Ето още от изказването ѝ:

Земеделците изгубиха 2 млрд. евро приходи заради горещите вълни през юни, 35 хил. европейци загинаха от жегите. Нямаше незабавни заседания, къде бяха екипите? Това е неприемливо. Сега, като питам, ми се казва: "Ами евролидерите си бяха по държавите, защото имаха много неща на главата си".

Зеленият курс се атакува, някои искат да продължи зависимостта от изкопаеми горива. Трябва да разследваме защо не се справяме със зеления курс. Искаме да съставим комисия, която да разследва това.

Дължим отговори за пожарникарите, които цяло лято се трудиха неуморно, а някои дадоха живота си. Трябва ни план за приспособяване към климата, трябва да има финансиране в МФР.

Като се имат предвид всички предизвикателства, трябват ни съюзници. Опонентите ни са силни - Тръмп, Путин, олигарси.

Не бива да допускаме грешката да вярваме, че сме безсилни. Имаме силни приятели в света. Един от тях - канадският премиер Марк Карни, стои днес сред нас.

Ние сме силни, когато сме единни, когато сме Европа. Нека вдъхнем надежда на хората, които имат нужда от нея.