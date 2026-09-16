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24 пъти Фон дер Лайен спомена "война" в годишната реч за ЕС, кохезия - нито веднъж

Мая Божинова

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УРСУЛА ФОН ДЕР ЛАЙЕН СНИМКА: ЕП

Председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен е споменала войната цели 24 пъти в годишната си реч за състоянието на ЕС.

Това прави темата основна. Във фокуса са още изкуственият интелект, споменат 23 пъти, сигурността и отбраната - съответно по 17 и 15 пъти, Украйна - 14 пъти, а Русия - 12.

Друга тема, на която Фон дер Лайен обърна повече внимание, особено предвид тежкото лято, което преживя Европа, е климат, или по-скоро изменението му. Германката е споменала климатичните промени 10 пъти. Същата цифра се полага и на "ценности".

Икономиката, търговията, индустрията и "Канада", са следващи в списъка за най-обсъждани по време на речта, което не е изненада предвид посещението на канадският премиер Марк Карни, който пристигна в Страсбург за речта на Фон дер Лайен, а утре се очаква да направи обръщение към евродепутатите.

От кабинета на Карни по-рано бяха съобщили, че визитата му е свързана укрепването на връзките на Канада с ЕС в областта на търговията, инвестициите и сигурността.

Доста по-надолу в списъка остават възобновяемата и ядрената енергия, споменати по 2 пъти. Наука и иновации са споменати по веднъж, а кохезията в тазгодишната реч не присъства изобщо.

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛАЙЕН СНИМКА: ЕП
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