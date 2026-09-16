Външният министър на Иран се присмя на САЩ, че страната е останала беззащитна

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Министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи вчера се присмя на американските твърдения, че Иран е останала беззащитен и припомни доклада на Министерството на отбраната на САЩ, който съобщава подробно за недостиг на боеприпаси и щети, причинени на американските военни активи по време на войната, предаде ДПА.

"Измислица: Иран е беззащитен. Факт: Стотици американски военни обекти са напълно унищожени, десетки самолети са унищожени", написа Арагчи в социалната мрежа Екс.

Иранският външен министър се позова на доклада на Министерството на отбраната на САЩ, публикуван в понеделник. Той добави, че загубите, описани в документа, са само "върхът на айсберга", пише БТА.

При ирански атаки са повредени или унищожени "стотици сгради и съоръжения" в американски военни бази в Кувейт, Бахрейн, Катар, ОАЕ, Саудитска Арабия, Оман и Йордания, пише още в доклада.

В него се отбелязва също, че американски изтребители и други военни самолети са били повредени или унищожени по време на войната.

Малко след началото на войната, която започна с американско-израелска атака срещу Иран на 28 февруари, американският президент Доналд Тръмп заяви, че Ислямската република "няма абсолютно никаква отбрана" и заяви, че нейното ръководство, както и военноморските и военновъздушните ѝ сили са унищожени.

Войната продължава вече повече от шест месеца.

Надзорният орган Министерството на отбраната на САЩ освен това установи, че употребата на големи количества боеприпаси по време на операция "Епична ярост" е причинила "стратегически недостиг на запаси" и е разкрила пречки пред способността на отбранителната промишленост да попълва запасите.

В конфликта са използвани голям брой скъпи ракети прехващачи, включително "Пейтриът" и ТХААД (THAAD, Terminal High Altitude Area Defense).