60 души загинаха при срутване на златна мина в Судан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко 60 души загинаха в неделя при срутване на златна мина в отдалечен район северно от град Ан-Нухуд в Судан, съобщиха днес пред Ройтерс трима местни представители.

Судан е сред най-големите производители на злато в Африка, но по-голямата част от златото в страната се добива с опасни методи за ръчен добив, а впоследствие се изнася нелегално от страната.

Според местните източници големият брой жертви на отдалечения обект се дължи на липсата на мерки за безопасност и спасително оборудване в импровизираните минни шахти, пише БТА.

Градът се намира в щата Западен Кордофан, който е под контрола на паравоенните Сили за бърза подкрепа (СБП), за които добивът на злато е важен източник на приходи.