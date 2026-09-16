Лукашенко ще освободи 25 затворници срещу облекчаване на санкциите на САЩ

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Беларус се съгласи да освободи още политически затворници след срещата между президента Александър Лукашенко и американския пратеник Джон Коул, съобщи представителят на САЩ, цитиран от Ройтерс.

Беларуската държавна новинарска агенция БелТА цитира Коул, според когото двете страни са постигнали временно споразумение.

Този процес е следствие от продължителни преговори, в рамките на които Вашингтон настоява беларуският президент Александър Лукашенко да освободи стотици хора, сред които правозащитници, политически активисти, журналисти и адвокати, в замяна на облекчаване на санкциите и намаляване на международната му изолация, отбелязва Ройтерс.

Броят на освободените затворници е значително по-малък от 250-те души, които Коул убеди Лукашенко да освободи при последното си посещение в Минск през март, пише БТА.

Американският пратеник заяви, че двете страни ще работят за разрешаването на оставащите нерешени въпроси, за да проправят пътя към освобождаването на още затворници и отменянето и на други санкции.

От правозащитната организация „Вясна", която е забранена в Беларус, съобщиха, че близки на някои от затворниците са били уведомени, че може да ги посрещнат тази сутрин.