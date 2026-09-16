Хърватия взима догодина хеликоптери и ракетни системи от САЩ

Хърватия ще получи осем американски многоцелеви хеликоптера "Блек Хоук" (Black Hawk) и ракетни системи ХАЙМАРС (HIMARS) до края на 2027 г. или началото на 2028 г., съобщи министърът на отбраната Иван Анушич след среща с американски военни представители в Алабама, предаде ХИНА. Анушич е на работно посещение в САЩ, като в понеделник присъства на церемония в Минесота по случай 30-ата годишнина от сътрудничеството между Хърватските въоръжени сили и Националната гвардия на Минесота, припомня хърватската агенция.

Доставките са били ускорени по договореност между хърватската и американската страна, като първоначално бяха планирани за третото тримесечие на 2028 г., уточнява ХИНА.

Хърватският министър на отбраната посети и Центъра за високи постижения "Юлиста Авиейшън" в Алабама, където хеликоптерите за Хърватия преминават през последните етапи на оборудване и изпитания, пише БТА.

С осемте нови машини броят на хеликоптерите "Блек Хоук" на хърватските въоръжени сили ще нарасне до 12, с което ще бъде сформирана пълна ескадрила, посочи Анушич. Командирът на хърватските военновъздушни сили бригаден генерал Крешимир Ражов пък заяви, че многофункционалността на "Блек Хоук" ще позволи използването му в подкрепа на сухопътните и военноморските сили, както и на командването на специалните сили.

Преговорите за закупуване на ракети за системата ХАЙМАРС, с обсег, надхвърлящ 150 километра, са към приключване, отбеляза Анушич. Той заяви, че американската страна не вижда пречки за доставката на ракетите с по-голям обсег.