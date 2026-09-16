Китай: Готови сме да защитаваме легитимните интереси на Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китай е готов да защитава “легитимните интереси” на Иран в контекста на конфликта в Близкия изток и призовава Ислямската република и САЩ да действат “рационално”, заяви днес министърът на външните работи Ван И по време на среща с иранския си колега в Пекин, предаде Франс прес.

“Китай и Иран са ангажирани с всеобхватно стратегическо партньорство. Китай иска да засили диалога и сътрудничеството с Иран и ефективно да защитава легитимните права и интереси на Иран”, каза Ван, цитиран в изявление, разпространено от министерството му.

Китайският външен министър разговаря с иранския си колега Абас Арагчи, малко преди планираното посещение на президента Си Цзинпин в САЩ в края на септември и срещата му с американския му колега Доналд Тръмп.

Очаква се конфликтът в Близкия изток да бъде сред основните обсъждани теми във Вашингтон.

Китай е един от основните икономически партньори на Иран, откъдето купува голяма част от петрола си. Пекин е и ключов дипломатически съюзник на Техеран.

“Призоваваме Иран и САЩ да действат рационално и да проявят въздържане, както и да се върнат бързо към меморандума за разбирателство, подписан през юни с посредничеството на Пакистан, и да преструктурират механизмите за преговори”, каза Ван И.

“Не искаме да видим как регионалното напрежение се разпространява в Йемен и Червено море”, добави той, цитиран от БТА.

Йемен - съседна страна на Саудитска Арабия - бе въвлечен през юли в конфликта, предизвикан от американско-израелската атака срещу Иран в края на февруари. В началото на септември йеменските бунтовници хуси предприеха мащабна офанзива и превзеха цялото крайбрежие на Йемен на Червено море, включително протока Баб ел Мандеб.

Китайският външен министър призова също да бъдат предприети ефективни мерки за отварянето на Ормузкия проток възможно най-скоро, за да бъде гарантирана стабилността на международните доставки на енергия и веригите за доставки.