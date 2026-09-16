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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23571638 www.24chasa.bg

Йотова обсъди нуждата от по-силно единство в ЕС с кметицата на Страсбург

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СНИМКА: Прессекретариат на президентството

Президентът Илияна Йотова обсъди нуждата от по-силно единство в Европейския съюз с кмета на Страсбург Катрин Траутман. Двете разговаряха във френския град. Йотова е в града за срещи в Съвета на Европа и Европейския парламент.

Основна тема на срещата бяха предизвикателствата пред сигурността, породени от войните в Украйна и Близкия изток, както и необходимостта от засилване на единството между държавите членки на ЕС, информираха от пресслужбата на президентсвото. 

СНИМКА: Прессекретариат на президентството
СНИМКА: Прессекретариат на президентството

Йотова постави акцент и върху стратегическото значение на Черно море не само за сигурността на Югоизточна Европа, но и за целия континент. Тя подчерта значението на морето за България и от гледна точка на туризма и икономиката.

Президентът определи свързаността като един от основните елементи за постигане на сигурност и изтъкна ролята на България в тази част на Европа. Йотова запозна кмета на Страсбург с енергийните и транспортните проекти, по които страната ни работи.

СНИМКА: Прессекретариат на президентството
СНИМКА: Прессекретариат на президентството

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