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Почина Съни - кучето на Барак и Мишел Обама

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На 13-годишна възраст е починало кучето на Мишел и Барак Обама - Съни. Това съобщи бившият президент в социалната мрежа "Екс". То е било от породата португалско водно куче. 

"Вчера загубихме скъп член на нашето семейство", сподели той. 

"Взехме Съни в началото на втория ни президентски мандат в Белия дом и всички ние, включително първото ни куче Бо, веднага се влюбихме в нея. Също така ни беше трудно да удържим темпото ѝ, защото Съни беше истинска природна сила. Атлетична и изпълнена с безгранична енергия, тя прескачаше живите плетове на Южната морава, сякаш ги нямаше, гонеше катерици, птици и всичко друго, което се движеше. И докато пътят към сърцето на Бо обикновено минаваше през лакомство, Съни се интересуваше повече от това да тичаме с нея, да се търкаляме по пода с нея или да ѝ галим коремчето, колкото дълго ни се искаше.

Обичаше момичетата, дори когато я дразнеха, докато си почиваше. Обичаше екипа ни и често ги следваше навсякъде, помагайки им в работата. Тя беше изключително закриляща към Бо, за когото с право усещаше, че не винаги е толкова бдителен и внимателен, колкото нея. Имаше своите ексцентричности: освен Бо, предпочиташе хората пред кучетата, пиеше шумно и небрежно и въпреки че беше португалско водно куче, мразеше да се мокри.

Но що се отнася до нашето семейство, тя беше почти съвършена и в продължение на тринадесет години беше до нас - винаги лоялна, винаги мила, винаги готова за приключения, все така пламенна и прекрасна до самия край на дните си.

Ще ни липсва ужасно много и си представяме, че сега е с големия си брат, грижейки се той да е добре", пише още Барак Обама в публикацията си. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

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