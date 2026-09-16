Намериха мъртъв милионер, разследван за бутане на жена пред автобус в Лондон

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Банкерът има и връзка с британското кралско семейство

44-годишен банкер, който е бил разследван за инцидент, при който жена е блъсната пред движещ се автобус в Лондон, е намерен мъртъв в дома си.

Никълъс Брандрам е открит в безсъзнание в имот в Чисуик, Западен Лондон, във вторник вечерта. Пристигналите на място екипи не успяват да го спасят и той е обявен за мъртъв, съобщава "Дейли Мейл".

От лондонската полиция съобщават, че смъртта му е неочаквана, но на този етап не се смята за подозрителна. Случаят ще бъде предаден на съдебния лекар.

Брандрам е арестуван на 15 юни по подозрение в опит за причиняване на тежка телесна повреда във връзка с инцидент от 5 май 2017 г. Тогава жена, която върви по моста „Пътни", е блъсната от тичащ мъж и пада на пътното платно точно пред автобус №430.

Шофьорът Оливър Салбрис реагира светкавично и успява да завие, като автобусът преминава само на сантиметри от главата на жената. Тя оцелява без сериозни физически наранявания.

Бегачът продължава да тича, без да се обърне. Около 15 минути по-късно той преминава отново покрай мястото, докато жената все още получава помощ, но не спира.

Разследването по случая е прекратено през 2018 г., след като полицията разпитва 50 мъже и арестува трима заподозрени. Сред тях е и американски инвестиционен банкер, който успява да докаже, че по време на инцидента се е намирал в САЩ.

По-късно нова информация насочва полицията към Брандрам. След ареста му служителите претърсват дома му, оценяван на 1,4 млн. паунда. Той е арестуван повторно по подозрение за притежание на наркотици от клас А и клас B, за които се смята, че са кокаин и канабис.

По-рано този месец Брандрам е освободен, докато разследването продължава.

Името му не е съобщено при първоначалния му арест по правни причини, но самоличността му предизвиква сериозни спекулации в интернет. След смъртта му той вече може да бъде назован.

Брандрам е бил директор в частната банка на HSBC, където е управлявал активите на заможни клиенти. Преди това е работил в брокерската компания Killik & Co и в израелската банка Bank Leumi. За 2026 г. е номиниран за „Частен банкер на годината".

Освен успешна кариера във финансовия сектор той има и военна биография. Брандрам е бивш капитан от британската армия и е служил в „Скотс гардс" в Ирак, Босна и Афганистан. През 2012 г. получава медала „Диамантен юбилей на кралица Елизабет II" за военната си служба.

Банкерът има и връзка с британското кралско семейство. Той е внук на принцеса Екатерина Гръцка и Датска, правнучка на кралица Виктория и първа братовчедка на принц Филип.

Бащата на Никълъс – Пол Брандрам, е единственото дете на принцеса Екатерина и майор Ричард Кембъл Андрю Брандрам, служил в британската армия по време на Втората световна война.

Преди години Никълъс Брандрам попада в полезрението на съда и заради друг пътен инцидент. През 2013 г. той се признава за виновен, след като с мотоциклета си „Харли-Дейвидсън" от 1948 г. блъска жена колоездач на Хайд Парк Корнър и продължава пътя си, без да спре.

Тогава той заявява пред магистратите, че самият той кара велосипед и осъзнава рисковете. Брандрам получава пет наказателни точки, глоба от 200 паунда и е задължен да плати 105 паунда обезщетение.

Шофьорът на автобуса, предотвратил по-тежък край при инцидента на моста „Пътни", разказва през април, че все още мисли за случилото се.

„Всеки път, когато съм на моста, гледам много внимателно пешеходците на тротоара. Просто не мога да не го правя", казва Оливър Салбрис.