Почина писателката и драматург Бони Гриър

На 77 години почина Бони Гриър – писателката и драматург, оставила ярка следа в британския културен и обществен живот. Смъртта ѝ след кратко боледуване бе съобщена от съпруга ѝ Дейвид Хътчинс.
„С дълбока тъга съобщавам, че любимата ми съпруга Бони Гриър почина на 77 години след кратко боледуване", заяви той.
Гриър беше не само писателка и драматург, но и критичка и коментаторка по културни и политически теми. Според съпруга ѝ нейният интелект, смелост и отличителен глас са оставили траен отпечатък върху британския обществен живот, пише британският всекидневник "Дейли Мейл".
„За мен тя беше мой партньор, доверен човек и вдъхновение и се чувствам дълбоко привилегирован, че споделих живота си с нея", каза Хътчинс.
Той я описа като човек с топло сърце, чувство за хумор и щедрост, който имал изключителната способност да обединява хората.
Бони Гриър е родена в Чикаго и прекарва част от живота си в Ню Йорк, преди през 1986 г. да се премести във Великобритания. През 1997 г. получава британско гражданство.
Тя печели наградата „Верити Баргейт" за най-добра пиеса с Munda Negra. Сред известните ѝ произведения са романите Hanging by Her Teeth от 1994 г. и Entropy от 2009 г.
През 2009 г. излиза Obama Music, посветена на музиката и живота на Барак Обама. Гриър е авторка и на биографията „Langston Hughes: The Value Of Contradiction", както и на пиесата „Marilyn And Ella", посветена на Мерилин Монро и Ела Фицджералд.
Писателката е била член на настоятелството на Британския музей, а по-късно и негов заместник-председател. Тя е участвала и в ръководствата на Кралската опера и Лондонското филмово училище.
Гриър е позната и на телевизионната публика като панелистка в Newsnight Review и Question Time. Била е и ректорка на университета „Кингстън" в Лондон.
През 2010 г. е удостоена с Ордена на Британската империя (OBE) за заслугите си към изкуството, а през 2022 г. става член на Кралското литературно общество.