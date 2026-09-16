Почина писателката и драматург Бони Гриър

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На 77 години почина Бони Гриър – писателката и драматург, оставила ярка следа в британския културен и обществен живот. Смъртта ѝ след кратко боледуване бе съобщена от съпруга ѝ Дейвид Хътчинс.

„С дълбока тъга съобщавам, че любимата ми съпруга Бони Гриър почина на 77 години след кратко боледуване", заяви той.

Гриър беше не само писателка и драматург, но и критичка и коментаторка по културни и политически теми. Според съпруга ѝ нейният интелект, смелост и отличителен глас са оставили траен отпечатък върху британския обществен живот, пише британският всекидневник "Дейли Мейл".

„За мен тя беше мой партньор, доверен човек и вдъхновение и се чувствам дълбоко привилегирован, че споделих живота си с нея", каза Хътчинс.

Той я описа като човек с топло сърце, чувство за хумор и щедрост, който имал изключителната способност да обединява хората.

Бони Гриър е родена в Чикаго и прекарва част от живота си в Ню Йорк, преди през 1986 г. да се премести във Великобритания. През 1997 г. получава британско гражданство.

Тя печели наградата „Верити Баргейт" за най-добра пиеса с Munda Negra. Сред известните ѝ произведения са романите Hanging by Her Teeth от 1994 г. и Entropy от 2009 г.

През 2009 г. излиза Obama Music, посветена на музиката и живота на Барак Обама. Гриър е авторка и на биографията „Langston Hughes: The Value Of Contradiction", както и на пиесата „Marilyn And Ella", посветена на Мерилин Монро и Ела Фицджералд.

Писателката е била член на настоятелството на Британския музей, а по-късно и негов заместник-председател. Тя е участвала и в ръководствата на Кралската опера и Лондонското филмово училище.

Гриър е позната и на телевизионната публика като панелистка в Newsnight Review и Question Time. Била е и ректорка на университета „Кингстън" в Лондон.

През 2010 г. е удостоена с Ордена на Британската империя (OBE) за заслугите си към изкуството, а през 2022 г. става член на Кралското литературно общество.