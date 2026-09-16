Двама са арестувани в Сеута по обвинение в експлоатация на мигранти

Испанската полиция обяви днес, че е арестувала две лица в испанския ексклав Сеута, заподозрени за експлоатиране на мигранти, принуждавани да плащат за импровизирани убежища в гаражи в условия, смятани за изключително неблагоприятни, предаде Франс прес.

В края на юли десетки хиляди мигранти нахлуха от Мароко в Сеута, един от двата испански екслава в Северна Африка заедно с Мелиля. Въпреки че по-голямата част от тях се върнаха в Мароко, няколко хиляди от тях останаха в автономния град, където положението се влоши, а напрежението с местните жители нарастна.

Задържаните заподозрени "са реализирали значителни финансови печалби, като са се възползвали от изключително уязвимото положение на мигрантите, които наскоро са пристигнали в града", съобщи полицията.

"Близо двадесет нелегални мигранти, които е трябвало да плащат по 30 евро на ден, са били принудени да спят на пода в гаражи, в които липсват подходящи условия за настаняване", допълниха органите на реда.

Според полицията двамата заподозрени са таксували също и презареждането на телефонните симкарти на нелегалните мигранти и са ги заплашвали със смърт в опит да ги разубедят да разкрият техните действия, пише БТА.

Двете заподозрени лица са предложили също на мигрантите да бъдат превозени до континенталната част на Испания срещу сумата от 6000 евро. Полицията обаче не уточни дали всъщност са били осъществявани такива плащания, пише БТА.

Миналия месец испанската полиция обяви, че е арестувала пет души, заподозрени в това, че са искали до 9000 евро от мигранти, нахлули в края на юли в Сеута, за да бъдат превозени с лодка до Иберийския полуостров.

Испанските ексклави Сеута и Мелиля са единствените сухопътни граници на ЕС с Африка. Те се ползват с изключение в рамките на Шенгенското пространство, което възпрепятства хората, намиращи се на тяхна територия да пътуват до Иберийския полуостров, без да преминат през гранични проверки, отбелязва АФП.