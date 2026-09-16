Телефонният номер на Меган се появи в чат на английски майки (Обзор)

Английски медии разкриха ново притеснение за сигурността на принц Хари и семейството му във Великобритания. „Сън" съобщи, че личният телефонен номер на съпругата му е станал публично достояние в училищен чат за родители в WhatsApp. Вестникът публикува и екранна снимка на проведен разговор с нея.

След като няколко майки я приветстват в чата, а една пише: „Добре дошла на Меган, чийто син Арчи се присъединява утре", херцогинята на Съсекс отговаря: „Здравейте, майки! Благодаря за топлото посрещане. Много се радвам, че съм част от тази общност".

Само преди ден пък стана ясно, че двете деца на Меган и Хари спешно е трябвало да бъдат преместени в ново английско училище, след като частната им охрана не е успяла да се справи с натоварен трафик до първото, в което започнаха да учат в началото на септември. На няколко пъти кортежът им се е разкъсал, докато пътуват към учебното заведение и автомобили от него са останали уязвими като „лесни мишени".

Медийни коментатори допуснаха, че всички тези новини за пробиви в сигурността на Меган и Хари след завръщането им в Англия целят те отново да получат полицейска охрана, на каквато имаха право преди да напуснат британското кралско семейство преди 6 години. „Напълно необяснимо е, че охранителният екип на Съсекс не е проверил внимателно маршрута до училището и всичко това става публично достояние и се превръща в цирк", смята кралски коментатор Ричард Фицуилямс.