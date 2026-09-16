Черна гора ще участва в „Евровизия“

Черна гора потвърди чрез обществената си телевизия RTCG намерението си да участва в песенния конкурс „Евровизия“ 2027, който ще се проведе в България, пише сайтът thateurovisionsite.com.

Новината за участието на Черна гора донесе облекчение на много фенове на „Евровизия“, тъй като се носеха слухове, че телевизионната компания няма да се завърне през 2027 г.

Новината беше потвърдена по време на семинар, посветен на „Евровизия“, в Тиват, Черна гора, където ангажираният с участието екип обсъди възможностите за по-добро представяне в конкурса, който ще се състои в Бургас след победата на България през тази година, пише БТА.

Преди Черна гора да обяви завръщането си в „Евровизия“ за 2025 г., участията ѝ в конкурса бяха спорадични. Черна гора е участвала в „Евровизия“ още през 1983 г., когато страната беше част от Югославия. Певци от Черна гора представляваха Югославия през 1983 и 1984 г., като се класираха съответно на четвърто и 18-о място. По същия начин страната изпрати участник като част от Сърбия и Черна гора през 2005 г., който се класира на седмо място с песента Zauvijek moja в изпълнение на No Name.

Последният представител на Черна гора в конкурса бе през 2026 г. – Тамара Живкович, която спечели националния финал Montesong с песента си Nova zora. Черна гора се състезава в първия полуфинал във Виена, но в крайна сметка не успя да се класира за финала. Тамара завърши на 13-о място със 71 точки, 45 от които бяха от телевизионното гласуване, а останалите 26 – от журито, припомня сайтът thateurovisionsite.com.

Република Северна Македония също потвърди участието си в конкурса „Евровизия".