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Лавров: Сърбия може да е домакин на преговори между Русия и Украйна

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Сергей Лавров СНИМКА: Фейсбук / Сергей Лавров

Руският външен министър Сергей Лавров не изключи възможността Сърбия да бъде домакин на преговори между Русия и Украйна за прекратяване на войната, съобщи сръбската редакция на регионалната телевизия Ен1, позовавайки се на руската информационна агенция РИА Новости.

"Всяка платформа за преговори за Украйна, включително Сърбия, може да бъде разгледана, ако е приемлива за участниците", заяви Лавров в Екатеринбург в отговор на въпрос дали Сърбия може да бъде място за преговори.

Лавров заяви, че Русия е готова както за двустранни, така и за тристранни преговори за уреждане на конфликта. По думите му Москва не е прекратявала по своя инициатива нито един от започналите досега преговорни процеси.

Той посочи като примери преговорите между Русия и Украйна в Беларус и Турция през 2022 г., последвалите двустранни разговори в Женева и тристранните преговори с американско участие в Абу Даби. Според Лавров всички тези процеси са били преустановени не по инициатива на Русия, пише БТА. 

Лавров направи изявлението в рамките на Международния младежки фестивал в Екатеринбург, който се провежда от 11 до 17 септември с участието на около 10 000 млади хора от 191 държави, отбелязва Ен1.

Сергей Лавров СНИМКА: Фейсбук / Сергей Лавров

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