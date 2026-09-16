Внесено е обвинението за палежа на българските дипломатически коли в Скопие

Прокуратурата за борба с организираната престъпност и корупцията на Република Северна Македония е внесла обвинителен акт срещу предполагаемия извършител на палежа на дипломатически автомобили пред българското посолство в Скопие през юни, съобщи прокуратурата.

Подсъдимият, 44-годишен мъж от Скопие, е обвинен в "създаване на значителна опасност за живота лица под международна закрила чрез запалване на пожар на 15 юни тази година, около 12.05 ч. (13.05 ч. българско време), пред посолството на Република България в Скопие", се казва в съобщението.

В обвинителния акт е посочено, че „подсъдимият предварително е напълнил пластмасова бутилка с бензин на бензиностанция в непосредствена близост до посолството и се е насочил към обекта”, а „след като се е приближил до паркираните превозни средства, използвани от военния аташе на Република България и други служители на посолството, ги е залял с бензин и ги е запалил, след което незабавно е напуснал местопроизшествието”.

Заедно с обвинителния акт, прокурорът е внесъл в съда и предложение за удължаване на предварително определената мярка за неотклонение - 30-дневен арест, заради риск подсъдимият "да се окаже недостъпен за правоприлагащите органи" и така да възпрепятства провеждането на наказателното производство.

Производството за палежа на българските дипломатически автомобили беше предадено от Основната прокуратура в Скопие на Прокуратурата за борба с организираната престъпност и корупцията на 19 юни, когато започна разследване срещу заподозрения за „застрашаване на лица под международна защита” по чл. 420, ал. 1 от Наказателния кодекс, което се наказва с лишаване от свобода за не по-малко от една година. Първоначалното производството срещу него беше за "създаване на обща опасност" по чл. 288 от Наказателния кодекс на Северна Македония.

На 15 юни пред сградата на българското посолство в Скопие, което се намира на оживена улица в центъра на столицата на Северна Македония, бяха запалени два дипломатически автомобила. На видеото от охранителните камери се вижда как мъж с найлонова торба вади от нея бутилка със запалителна течност, полива двата автомобила, запалва ги и се отдалечава.

Случилото се предизвика многобройни реакции в България, в Европейския парламент, реагираха от делегацията на ЕС Скопие и посолствата на Франция и Германия в Скопие, както и сдружения на българите в страната.