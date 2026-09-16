Тръмп дал 9,5 млрд. долара на държавни чиновници, за да не работят през 2025 г.

Федералните агенции в САЩ са похарчили 9,5 млрд. долара за заплати на служители в платен административен отпуск през 2025 г., когато администрацията на Доналд Тръмп започна мащабно съкращаване на държавния апарат.

Около 6,7 млрд. долара от тази сума са свързани конкретно с програмата за отложено напускане, по която служители получаваха заплати в продължение на месеци, без да работят. В доклад на американската Сметна палата се посочва, че тази мярка е довела до шесткратно увеличение на разходите за заплати по време на платен отпуск в сравнение с 2023 г.

Използването на платен административен отпуск във федералните агенции скочи с 435% миналата година, главно поради спорната програма за отложено напускане, прокарана от Министерството на правителствената ефективност. Мярката беше ръководена от милиардера Илон Мъск. Тогава длъжностни лица от Белия дом заявиха, че тази инициатива ще спести на данъкоплатците милиарди долари.

Федералните служители можеха да напуснат доброволно, като преди това бъдат пуснати в платен отпуск за няколко месеца, без да работят. Това беше стимул повече хора да се включат в схемата, за да се намали числеността на работещите в американската държавна машина.

Сметна палата изчисли, че за програмата за отложено напускане, чрез която над 144 000 служители бяха изведени в отпуск, са били изразходвани около 6,7 млрд. долара.

Американската Служба за управление на персонала (СУП) не разполага с информация за действителните разходи за платения административен отпуск, използван за съкращаване на федералния персонал, посочи ведомството, като отбеляза, че цифрите му може да са завишени поради ограниченията в данните, предоставяни от агенциите. СУП може също така да не е в състояние да определи дали дългосрочните цели за икономии се постигат поради проблемите с данните, добавят от Сметната палата.