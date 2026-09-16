Председателката на ЕП Роберта Мецола посрещна Йотова в Страсбург (Видео)

Президентът Илияна Йотова беше посрещната в Европейския парламент в Страсбург от неговата председателка Роберта Мецола. Срещата е част от работното посещение на българския държавен глава във френския град, където тази седмица се провежда пленарната сесия на ЕП.

Очаква се в разговора да бъдат обсъдени актуални въпроси от европейския дневен ред, включително сигурността и предизвикателствата пред единството на ЕС. Срещата се провежда в деня, в който председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представя пред Европейския парламент годишната си реч за състоянието на Европейския съюз.

По-рано днес Йотова се срещна с кметицата на Страсбург Катрин Траутман, с която обсъди предизвикателствата пред сигурността в Европа и необходимостта от по-силно единство между държавите членки на Европейския съюз.

Сред основните теми на разговора бяха войните в Украйна и Близкия изток, както и стратегическото значение на Черно море за сигурността на Европа. Йотова подчерта значението на региона за България не само от гледна точка на сигурността, но и за туризма и икономиката.

Президентът запозна Траутман и с енергийните и транспортните проекти, по които България работи, като изтъкна значението на свързаността за сигурността и ролята на страната ни в Югоизточна Европа.