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Един човек загина при днешната следобедна атака с дронове по Одеса

Светлана Драгнева, БТА

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Един човек загина при днешната следобедна атака с дронове по Одеса. Снимка Архив

Един човек загина при днешната следобедна атака с дронове по Одеса, съобщи началникът на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в Телеграм.

Щети са нанесени на частни къщи в един от районите на града, както и на гаражи, където избухна пожар, се казва в съобщението на Лисак.

Съответните градски служби ликвидират последиците от атаката.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Един човек загина при днешната следобедна атака с дронове по Одеса. Снимка Архив

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