Генерал от Националната гвардия на Тенеси получи почетен знак от военното ни министерство

Генерал-майор Уорнър Рос, генерал-адютант на Националната гвардия на щата Тенеси, получи почетен знак на министерството на отбраната – първа степен. Отличието му бе връчено днес от началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов за приноса му към развитието на стратегическото военно партньорство между България и Националната гвардия на Тенеси, съобщиха от ведомството.

Наградата е признание за усилията на Рос двустранното военно сътрудничество да се превърне в устойчиво, динамично и практически ориентирано партньорство с висока добавена стойност за българските Въоръжени сили. Сред основните направления на сътрудничеството са развитието на отбранителните способности, военното обучение и образование, киберсигурността, укрепването на взаимното доверие и задълбочаването на отношенията между Въоръжените сили на България и САЩ.

При връчването на отличието адмирал Ефтимов изрази признателност към генерал-майор Рос за активните му усилия за постигането на сегашното ниво на интензивно и добре координирано военно сътрудничество. Началникът на отбраната заяви, че за 33 години взаимодействието с щата Тенеси е доказало своята ефективност, но има и сериозен потенциал за надграждане на съвместните инициативи в областта на двустранната подготовка, различните форми на обучение и обмена на опит.

България е една от първите 13 държави от общо 92, включени в Програмата за партньорство между американски щати и чуждестранни държави. Партньорството между Министерството на отбраната на България и Националната гвардия на щата Тенеси започва през 1993 г. по инициатива на Националното бюро на гвардията на САЩ и се развива като част от двустранното военно сътрудничество между България и САЩ.

То включва широк спектър от дейности, сред които двустранна и многонационална подготовка в България и чужбина, както и оказване на хуманитарна подкрепа в различни райони на страната. Тенеси е избран за партньор на България заради относителните сходства между щата и страната по размер, климат и население.