Велислава Петрова: България може да играе ключова роля за позиционирането на Европа

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България може да играе ключова роля за геостратегическото позициониране на Европа. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова в Страсбург по време на съвместно изявление пред медиите с европейския комисар по разширяването Марта Кос, съобщиха от външното министерство.

Петрова приветства обявеното от председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в речта й пред Европейския парламент провеждане на Регионална среща на върха за свързаност с България. По думите на министъра домакинството на страната е признание за нейната роля и за доверието към българското правителство.

„Обявяването на инициативата за свързаност и домакинството на България е признание за ролята на страната ни и за доверието към българското правителство", подчерта Велислава Петрова.

Тя припомни, че още при първата си среща с председателката на Европейската комисия министър-председателят Румен Радев е поставил свързаността сред основните приоритети на новото българско правителство.

„В настоящата геополитическа обстановка трябва да можем да се адаптираме много бързо и да откриваме възможности там, където ги има. Географското положение на България винаги е било наше предимство, което досега не сме използвали в пълна степен", заяви Петрова.

Според нея активната външна политика, ясната координация между институциите и способността за бърза адаптация са ключови за превръщането на географското предимство на България в реални транспортни, енергийни и дигитални връзки.

Министърът подчерта, че Европа се намира в сложна среда на сигурност, белязана от войните в непосредствена близост до нея. По думите й е необходимо Европа да преодолее икономическите си зависимости и да гарантира своята енергийна стабилност.

Петрова определи инициативата за срещата на върха като възможност ключовите инфраструктурни проекти за България да бъдат поставени в по-широка европейска рамка.

„Благодаря на Европейската комисия и на комисар Кос за подкрепата и готовността да работим заедно", заяви тя. По думите й свързаността е много повече от инфраструктура – тя е стратегическа инвестиция в сигурността, конкурентоспособността и бъдещето на Европа.

България ще работи активно с Европейската комисия и европейските си партньори за подготовката на форума, който ще събере политически лидери, представители на европейските институции, финансови организации и бизнеса.

Европейският комисар по разширяването Марта Кос определи България като ключова за изграждането на новите търговски, енергийни и дигитални връзки на Европа с Турция, Черноморския регион, Южен Кавказ, Централна Азия и Близкия изток.

Тя подчерта значението на България за реализацията на тези връзки и открои Коридор VIII като важна железопътна връзка между Адриатическо и Черно море.

Марта Кос посочи още, че отделните инфраструктурни проекти трябва да бъдат обединени в по-широка европейска политическа амбиция, която да намалява зависимостите и да укрепва устойчивостта на Европа.

По време на посещението си в Страсбург Велислава Петрова участва в пленарната сесия на Европейския парламент и проведе среща с европейския комисар по международните партньорства Йозеф Сикела. Тя разговаря и с българските членове на Европейския парламент.