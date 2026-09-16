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Руски министър награди командира на кораба, изстрелял ракети към датски военен хеликоптер

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Руският министър на отбраната Андрей Белоусов връчи медал на командира на корветата „Съобразителен". Снимка Архив

Руският министър на отбраната Андрей Белоусов връчи медал на командира на корветата „Съобразителен" (Сообразительный), от която бяха изстреляни две сигнални ракети при приближаването на датски военен хеликоптер в международни води в Балтийско море, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

„Министърът на отбраната на Руската федерация Андрей Белоусов награди с медал „За бойни отличия" командира на корветата „Съобразителен" за умелите и решителни действия при предотвратяването на провокация от хеликоптер на датските ВВС", се казва в изявление на Министерството на отбраната на Руската федерация.

От руското министерство поясниха, че случаят е от 14 септември. Корветата „Съобразителен" е „изпълнявала задачи в неутрални води в югозападната част на Балтийско море". В един момент към руския плавателен съд се е приближил въздушен обект, „идентифициран като хеликоптер от тип „Фенек" на датските военновъздушни сили", който „не е отговарял на повикванията по международния канал за връзка".

Командирът на корвета от Балтийския флот е разпоредил да бъдат изстреляни две червени сигнални ракети, след което хеликоптерът е напуснал района.

Министерството на отбраната на Руската федерация нарече действията на датския хеликоптер „провокация".

Руският министър на отбраната Андрей Белоусов връчи медал на командира на корветата „Съобразителен". Снимка Архив

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