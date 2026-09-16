Йотова и Матиас Гийомар обсъдиха защитата на човешките права

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Президентът Илияна Йотова обсъди в Страсбург защитата на човешките права и независимостта на Европейския съд по правата на човека с неговия председател Матиас Гийомар.

В срещата участваха още министърът на правосъдието Николай Найденов и българският съдия в Европейския съд по правата на човека Диана Ковачева.

СНИМКА: Прессекретариат на президентството

Йотова изтъкна нарастващата роля на Съвета на Европа и на Европейския съд по правата на човека на фона на предизвикателствата пред защитата на човешките права. По думите й често се цитират конвенции, резолюции и различни документи, но е необходимо да се върне същинският разговор за значението и защитата на човешките права, съобщиха от президентската пресслужба.

„Често цитираме конвенции, резолюции, документи, но реално забравихме какво означават човешките права. Трябва да върнем разговора към стойност и защита, да направим така, че институциите да работят за запазването на извоюваните в последните 70 години права", заяви президентът.

По време на разговора беше подчертана и необходимостта Европейският съд по правата на човека да запази своята независимост от политически влияния.

Илияна Йотова изрази надежда скоро да приключи контролът по изпълнението на решенията на Съда по групата дела „ОМО Илинден срещу България". Те са свързани с мерки за гарантиране на правото на сдружаване.

На срещата беше отбелязано още, че броят на жалбите от България до Европейския съд по правата на човека устойчиво намалява.

През 2027 г. ще се навършат 35 години от подписването от България на Европейската конвенция за правата на човека.