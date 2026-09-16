Германия против Канада да е "асоцииран член" на ЕС

Германия е готова да обсъди нови модели на партньорство между Европейския съюз и Канада, но използваният от председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен термин „асоцииран член" трябва да бъде преразгледан, заяви говорител на германското правителство в Берлин, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

„Канада е особено близък партньор на Европа. Затова сме отворени за обсъждането на нови модели на партньорство", заяви говорителят днес след речта на Фон дер Лайен за състоянието на ЕС.

„Що се отнася обаче до терминологията - до наименованието, което ще бъде използвано - смятаме, че то трябва да бъде преразгледано", добави говорителят.

Канада не се стреми да стане член на Европейския съюз, а да изгради уникално сътрудничество с него. Това заяви наскоро премиерът на страната Марк Карни, който се опитва да задълбочи връзките с Брюксел, докато икономическият натиск от САЩ продължава да нараства срещу Отава.

Според него Канада и ЕС споделят едни и същи ценности и приоритети, а силните им страни се допълват.

"По-силни сме, когато сме заедно. А това се случва във време, когато светът е по-опасен и разделен, и в такива моменти приятелите трябва да бъдат единни", посочи той.

Думите му идват, след като американското издание "Уолстрийт Джърнъл" съобщи през уикенда, че канадецът е предложил на европейските лидери държавата му да приеме статут на асоцииран член на блока. Към този момент подобна квалификация не съществува в европейското право, но не е първият път, в който е споменавана.