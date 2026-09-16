Президентът Илияна Йотова от Страсбург: Надяваме се сагата с ОМО "Илинден" да приключи

Три бяха основните ни теми днес с Ален Берсе - генералния секретар на Съвета на Европа. Това заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти в Страсбург.

"Първата тема е свързана със самата реформа на Съвета на Европа - един проект, който той е предоставил на всички държави членки. Идеята на Ален Берсе е да засили политическата роля на Съвета на Европа, който знаете, от самото си създаване е повече ориентиран върху опазване и гарантиране на човешките права", обясни Йотова.

И допълни: "Втората тема, беше, разбира се, за движението на досието ОМО "Илинден" и много се надяваме, че на едно от следващите заседания тази сага ще приключи, Разбира се, аз подчертах българската позиция, за да чуе той (Берсе) от първоизточника, че ние сме спазили всички техни препоръки до този момент. Променихме закона заедно с Агенцията по вписванията, за да могат там да се регистрират. За съжаление, те всеки път пропускат по някакъв документ".

"Тази тема се използва изключително много срещу България, включително се опитват и да включват текстове в резолюцията за напредъка на Република Северна Македония, когато се говори за евентуални спорове с България", каза Йотова.

И подчерта: "Ние това нещо го отричаме, първо, защото няма двустранен спор, те просто не спазват политиката на Френския компромис, който беше постигнат".

"От друга страна, трябва да сме наясно, че тези текущи досиета трябва да бъдат приключени, защото това не е добре за образа на страната", допълни тя.

"И на трето място, като пример в това отношение, дадох историята с 23-годишната Ива Михайлова. Описах на г-н Берсе всичко, което България е направила до този момент - постъпките на Външното министерство, включително и сигнализирането до комисаря по човешките права на Съвета на Европа, моето писмо до президента Силяновска, на което вече около два месеца аз нямам никакъв отговор, макар че писмото е официално."

"Желанието от страна на България е да изпрати колегиум от български специалисти в Скопие, за да могат с техните колеги да преценят състоянието на момичето и да решат какво да правят оттук нататък.

Получихме отказ. Едновременно с това ние имаме заключение на колегите и от Република Северна Македония, че там няма условия тя да бъде лекувана. Това нещо в XXI в. е абсолютно недопустимо и ние ще се борим докрай момичето да получи лечение", заяви Йотова.

Във връзка с речта на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за състоянието на ЕС Йотова посочи:

"Смело е да кажа, че чух цялото изказване, защото днес срещите ми бяха буквално през половин час. Аз имах и срещи с кмета на Страсбург - г-жа Траутман. Ние с нея сме колеги от ЕП и след това ЕСПЧ, но видях акцентите, които вие самите сте извадили."

"За мен, признавам си, най-голямата новина от днешното изказване беше идеята, или все още проект, не мога да преценя, за създаването на нов съвет по сигурността тук - на европейска територия, заедно с Канада, с Норвегия, с Великобритания и с Украйна.

"Признавам си, аз за такъв модел и с такова предложение чувам за първи път. Имах възможността да разменя няколко думи и с канадския министър-председател в кулоарите. Той ме увери, че този проект тепърва предстои да бъде детайлизиран и да видим как изглежда в цялост".

"Ако той е свързан с европейската автономия по сигурността - нещо, на което аз съм един от най-големите привърженици, и повече независимост по отношение на правата на ЕС, само бих приветствала такъв проект", каза Йотова.

За това дали би свикала съвет за национална сигурност в България след визитата в Страсбург Йотова отбеляза, че не коментира вътрешни теми от чужбина, "най-малкото защото не съм видяла и последните документи, които съм помолила да бъдат подготвени".

А относно споменатите от Фон дер Лайен член 4 и общата отбрана президентът посочи: "Общата противоракетна отбрана не е новина. Вече има няколко проекта в Европа. Мисля, че дори има такива, в които можеш да се включиш в самото производство, но има и такива, при които може да си купиш такива системи, когато нямаш възможност - включително и чисто финансово, да се включиш.

"Аз си спомням, че преди години България водеше преговори. Не знам, честно казано, докъде сме стигнали в плана за закупуване на такава система от Германия. Ние се включваме във форматите и във възможностите и в проектите, които тук на място в ЕС се предлагат или предлагат от държави членки на ЕС."

Във връзка с критиките на българския бизнес към предложението за справедлива цена президентът обясни:

"В България ситуацията с инфлацията и социалната политика е тежка, но, както днес говорих с много колеги, проблем има в цяла Европа. Особено сега с настъпващата зима. И по отношение на доставките на горива, защото конфликтите в Украйна и в Близкия изток слагат големи рестрикции и трябва да се вземат много спешни мерки."

Тя отбеляза, че вероятно това, което следва да направи правителството, е с подготовката за следващия бюджет да разпредели по-добре средствата за социални нужди. Тъй като това правителство завари бюджета с огромен дефицит, каза Йотова.