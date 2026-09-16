Чупят прозорци на сградата на косовското правителство заради присъдата над Хашим Тачи

Протестиращи се събраха пред сградата на косовското правителство в центъра на Прищина след обявяването на осъдителните присъди срещу бившите лидери на разформированата Армия за освобождение на Косово (АОК) от Специалния съд за Косово в Хага по-рано днес, съобщиха косовски медии, предаде БТА.

По информация на вестник „Коха диторе" събралите се пред правителствената сграда граждани са хвърляли камъни по нея, в резултат на което са счупени няколко прозореца. Вестникът допълва, че се е стигнало и до сблъсъци, тъй като протестиращи са премахнали няколко от защитните метални ограждения и са се опитали да избутат полицаи, разположени около сградата.

Днес по обяд съдът обяви присъдите на четиримата бивши лидери на АОК - Хашим Тачи, Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуп Красничи - за убийството на общо 96 души, възприемани като политически опоненти и сътрудници на сръбските сили за сигурност, както и за нерегламентираното задържане на общо 385 души, измъчването на други 303-ма и проявяване на нехуманно отношение към още 50. В съответствие с индивидуалната им отговорност за извършването и подпомагането на тези престъпления, извършени по време на войната в Косово (1998-1999 г.), Тачи и Красничи получиха по 25 години затвор, Весели – 18 години затвор, а Селими – 13 години затвор.

По-рано протестиращи се събраха пред централата на Мисията на Европейския съюз за върховенство на закона в Косово (ЕУЛЕКС) близо до Прищина. По сведения на новинарската агенция „Економия онлайн" част от протестиращите там са хвърляли камъни и шишета по сградата на ЕУЛЕКС, пред която е имало полицейски кордон.

След обявяването на присъдите последва вълна от реакции от косовски и албански длъжностни лица, както и от ЕС.

От Държавния департамент на САЩ също коментираха присъдата срещу Тачи и другите трима бивши командири от АОК. Говорител на Департамента заяви пред албанската редакция на Радио Свободна Европа, че САЩ уважават произнесената днес присъда на Специалния съд за Косово в Хага. От Държавния департамент също така призоваха за избягване на реторика, която би могла да изостри напрежението след обявяването на присъдата.

Междувременно политически партии в Косово призоваха за спокойствие и зрялост, отбелязва вестник „Коха диторе".

Бившите лидери на АОК бяха задържани в ареста в Хага на 4 и 5 ноември 2020 г. след потвърждаване на обвинителния акт срещу тях за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени по време на войната в Косово през 1998-1999 г. Тачи, Весели, Селими и Красничи се обявиха за невинни и отрекоха всички обвинения. Делото срещу четиримата започна в Специалния съд за Косово в Хага на 3 април 2023 г. В началото на февруари 2026 г. Прокуратурата към Специалния съд за Косово поиска по 45 години лишаване от свобода за всеки от четиримата.